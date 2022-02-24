РИАМО - 24 фев. Врачи Московской областной больницы им. профессора В.Н. Розанова извлекли монету из пищевода 8-летней девочки без оперативного вмешательства. Сейчас ребенка уже выписали домой, ее здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Девочка проглотила монету номиналом 1 рубль случайно, во время игры. На момент обращения родителей в больницу монета находилась в пищеводе ребенка более 12 часов, так как девочка не сразу рассказала им о случившемся.
Чтобы решить вопрос об извлечении инородного предмета была собрана комиссия специалистов из 6 разных профилей. Бригада врачей приняла решение срочно провести вмешательство эндоскопическим путем. Без единого надреза, при помощи специального зажима, специалисты извлекли монету. Вмешательство прошло под внутривенной анестезией.
По словам Александровского, основную роль в решении задачи сыграли квалифицированная мультидисциплинарная операционная бригада, наличие оборудования и правильно выбранная тактика действий.
Несколько дней после операции девочка провела в стационаре под наблюдением врачей. В данный момент пациентка выписана домой в удовлетворительном состоянии.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии