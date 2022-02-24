РИАМО - 24 фев. Врачи Московской областной больницы им. профессора В.Н. Розанова извлекли монету из пищевода 8-летней девочки без оперативного вмешательства. Сейчас ребенка уже выписали домой, ее здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Девочка проглотила монету номиналом 1 рубль случайно, во время игры. На момент обращения родителей в больницу монета находилась в пищеводе ребенка более 12 часов, так как девочка не сразу рассказала им о случившемся.

Чтобы решить вопрос об извлечении инородного предмета была собрана комиссия специалистов из 6 разных профилей. Бригада врачей приняла решение срочно провести вмешательство эндоскопическим путем. Без единого надреза, при помощи специального зажима, специалисты извлекли монету. Вмешательство прошло под внутривенной анестезией.

«Конечно, в чем-то девочке повезло. Монета попала в пищевод, а не в дыхательные пути, и стояла на ребре в районе нижнего пищеводного сфинктера (переход пищевода в желудок). Ниже опуститься ей в тот момент не дал спазм сфинктера - наш организм мудрый, он не пропускает того, чего нельзя. Плюс девочка не ела и не пила с вечера», - рассказал заведующий эндоскопическим отделением Московской областной больницы им. профессора В. Н. Розанова Дмитрий Александровский.

По словам Александровского, основную роль в решении задачи сыграли квалифицированная мультидисциплинарная операционная бригада, наличие оборудования и правильно выбранная тактика действий.

Несколько дней после операции девочка провела в стационаре под наблюдением врачей. В данный момент пациентка выписана домой в удовлетворительном состоянии.