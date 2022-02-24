РИАМО - 24 фев. Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который совершил наезд на 13-летнего ребенка на западе Москвы и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

ДТП произошло на Очаковском шоссе, когда ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Автомобилист совершил наезд на мальчика, из-за чего тот получил травму.

Предварительно медики диагностировали у пострадавшего перелом пальца ноги.

Сотрудники Центра управления и Госавтоинспекции устанавливают личность водителя и его местонахождение.