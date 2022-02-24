РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. Спортсмены из городского округа Мытищи завоевали 8 медалей на всероссийских соревнованиях по всестилевому карате «Кубок Федерации», сообщается на сайте администрации горокруга.

Спортивное мероприятие прошло в Одинцове. В соревнованиях приняли участие 1,5 тыс. участников из 40 регионов РФ.

В составе сборной команды Московской области по всестилевому карате выступили 9 воспитанников мытищинской спортивной школы «ЦДЮС». По итогам соревнований окружные спортсмены завоевали 8 медалей разных достоинств.

Победителями турнира стали Мария Колесникова (дважды), Анна Серых (плюс серебряная медаль), Евгения Алфимова, Рашад Гасаналиев. На вторую ступень пьедестала почета поднялись Никита Зорин и Сергей Дубровский.