РИАМО - 24 фев. В подмосковном фестивале лыжного спорта «Ozon Гонка Легкова» примут участие олимпийские чемпионы и призеры, а также чемпионы и призеры крупнейших чемпионатов и лыжных турниров, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Соревнование пройдет в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа, впервые – в офлайн- и онлайн-форматах. Кроме того, на фестивале будет разыгран призовой фонд.

Амбассадорами фестиваля станут олимпийские чемпионы Никита Крюков и Светлана Слепцова, призеры Олимпийских игры Антон Шипулин, Иван Алыпов, Николай Круглов, Александр Панжинский, Алексей Петухов и Иван Черезов, призер чемпионата мира Дмитрий Малышко, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Прехт и победитель этапов Кубка мира Михаил Девятьяров.

Детский старт пройдет при поддержке Минспорта Подмосковья, в нем можно будет принять участие бесплатно. Количество мест ограничено.

В офлайн-гонке среди взрослых участниками станут 1,2 тыс. человек. Зарегистрироваться можно на официальном сайте фестиваля. Участие в этой гонке платное.

Соревновательный день пройдет 26 февраля. Дети и взрослые разыграют медали в личном и общекомандном зачете, а 27 февраля звезды лыжного спорта проведут открытые мастер-классы.

Участники абсолютного зачета фестиваля на 10, 20 и 30 км, которые одержат победу или займут призовые места, будут награждены медалями, денежными призами и подарками от партнеров. Победители в возрастных группах получат дипломы, а все участники, которые завершили свои дистанции, – медали финишера.

«Мы не стоим на месте и каждый раз придумываем что-то новое. В этом году гонка пройдет в офлайн и онлайн-форматах, чтобы в соревнованиях смогли принять участие все желающие. Наш лыжный фестиваль – это не просто соревнование, но и развитие массового и детского спорта, пропаганда здорового образа жизни, популяризация лыжных гонок», – заявил олимпийский чемпион Александр Легков.

Онлайн-заезд фестиваля пройдет с 26 по 5 марта. Окончание регистрации состоится 25 февраля в 23:59.

Принять участие в онлайн-заезде могут все желающие 1920-2018 годов рождения. Соревнования пройдут в возрастных группах и абсолюте на дистанциях 1, 3, 5, 10, 20 и 30 км. Выйти на старт можно в любой точке мира. В 2021 году участниками заезда стали лыжники из 176 населенных пунктов 56 регионов России и 8 стран.