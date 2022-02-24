РИАМО - 24 фев. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину с топором и ножом, который угрожал расправой владелице салона красоты. Инцидент произошел в Ленинском округе, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Информация о происшествии поступила одному из экипажей Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Правоохранители вовремя прибыли в поселок Развилка, откуда поступил сигнал. К их приезду мужчина гнался за женщиной по улице. Тогда злоумышленника и задержали.

Им оказался 41-летний житель Владимирской области. Он приехал в Подмосковье, чтобы выяснить отношения с бывшей женой. Задержанного доставили в отдел полиции, чтобы разобраться в происшествии. Возбуждено уголовное дело.

«На территории Московской области, под вневедомственной охраной находится более 15 тыс. объектов. Среди них все детские сады и школы, больницы, объекты культуры и молодежной политики, а также большое количество коммерческих объектов», – отметил зампред председателя правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Сейчас специалисты обеспечивают безопасность в более чем 50 тыс. квартир, частных домовладений, дач и гаражей.