РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 фев. Исторические здания родильного приюта и лазарета для раненых и увечных воинов Русско-японской войны в селе Ильинское подмосковного Красногорска передали из муниципальной собственности в собственность Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Очередное заседание Совета депутатов муниципалитета состоялось в четверг. В нем приняли участие глава округа Дмитрий Волков, профильные заместители главы, депутат Мособлдумы Роман Володин, красногорский городской прокурор Сергей Молочков, 23 депутата. Вел заседание председатель совета депутатов Сергей Трифонов. В повестку вошли 13 основных и 2 дополнительных вопроса.

Замглавы администрации Игорь Соболев вынес на рассмотрение вопрос о передаче в собственность Московской области двух объектов, находящихся в собственности горокруга. Оба здания, расположенные на улице Ленина в селе Ильинское, нежилые, ранее входили в состав императорской усадьбы Ильинское-Усово и связаны с благотворительной деятельностью великой княгини Елизаветы Федоровны.

Площадь бывшего родильного приюта – чуть менее 260 кв. м, лазарета – 151 кв. м. Также Соболев предложил передать в региональную собственность земельные участки, на которых расположены здания.

«Передача объектов в собственность Московской области осуществляется в рамках реализации мероприятий по вопросам продвижения и развития национального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут», - пояснил Соболев.

Ранее данный вопрос рассмотрели на заседании профильной комиссии Совета депутатов и решили вынести на заседание с рекомендацией поддержать передачу. Решение приняли единогласно.