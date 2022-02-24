РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. Спортсмены городского округа Мытищи заняли призовые места на подмосковном первенстве по самбо, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Можайске прошло первенство Московской области по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. В соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов из разных городов региона.

Мытищинскую спортивную школу «ЦДЮС» представляли 11 воспитанников. Чемпионкой Московской области в весовой категории до 59 кг стала Карина Кравченко. Елизавета Каргина завоевала серебряную медаль в категории до 54 кг.

Бронзовые награды в своих весовых категориях завоевали Елизавета Приз, Владислава Чижевская, Бекхан Ташибеков, Акниет Ташибекова.

Команда «СШ «ЦДЮС» заняла 2 место в общем командном зачете среди девушек, уступив лишь 2 очка хозяйкам соревнований из Можайска.