РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Жителей подмосковного Подольска призвали внимательнее следить за своими детьми на улице, сообщается в группе «ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Зима подходит к концу, и многие дети хотят завершить сезон спуском со снежной горки. Однако обычная забава может обернуться трагичными последствиями. Многие горки выходят к водоемам, автомобильным и железным дорогам. Дети могут выкатиться на проезжую часть, где у водителя не будет шансов остановиться.

Водоемы также уже не безопасны. Из-за потепления и дождей лед становится хрупким и пористым, поэтому ребенок может провалиться в полынью.

«Уважаемые родители, будьте внимательны при выборе мест для зимнего отдыха. Помните, ваша жизнь и жизни ваших близких зависят только от вас», - говорится в сообщении.