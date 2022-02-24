РИАМО - 24 фев. Состоялась церемония вступления в должность главы городского округа Кашира Николая Ханина, он принял торжественную присягу.

15 февраля депутаты совета депутатов городского округа Кашира избрали главой округа Николая Ханина, он приступил к исполнению полномочий с 16 февраля.

«Задача моей команды, реализуя заданный курс перемен губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, делать все для благополучия жителей и процветания Каширского края», - сказал Ханин. ⠀

Он пообещал приложить все усилия, чтобы совместная работа на благо городского округа Кашира была направлена только на созидание и решение самых важных задач.

Ханин закончил РЭУ им. Г.В. Плеханова. Он известен по деятельности в Общественной палате Московской области. В частности, Ханин занимался организацией отдыха детей из «горячих точек» СНГ, а еще — гуманитарных миссий в ДНР.