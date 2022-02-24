РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 фев. Арбитраж подтвердил законность привлечения ООО «Профсервис» из городского округа Щелково к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

В июле 2021 года при проверке обращения администрации городского округа было установлено, что у «Профсервиса» образовалась задолженность за холодную воду и водоотведение перед ресурсоснабжающей организацией МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» в размере более 5,7 млн рублей. Эта сумма превышала 2 среднемесячные величины обязательств по оплате.

«Данную ситуацию постановление правительства Российской Федерации о лицензировании управляющих организаций относит к грубым нарушениям. УК была привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Не согласившись с этим, управляющая организация обратилась в Арбитраж. Однако суд отклонил ее доводы о том, что Госжилинспекция неверно произвела расчет среднемесячной величины. При этом каких-либо доказательств того, что УК приняла все зависящие меры по соблюдение своих обязанностей, представлено не было.

В результате суд пришел к выводу о том, что событие и вина ООО «Профсервис» установлены в полном объеме и подтверждены материалами дела.