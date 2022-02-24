РИАМО - 24 фев. Сейчас на дорогах Москвы и области начал образовываться «черный» лед, поэтому в течение 2 дней нужно соблюдать особую осторожность за рулем, сообщает Газета.ru.

Как сообщил шеф-инструктор Виталий Кабышев, «черный» лед – это прозрачный лед, который образуется на черной поверхности асфальта в виде тонкой пленки. Он смешивается с поверхностью трассы, и водители его не видят.

Наезжая на такой лед, автомобиль теряет управление. Образуется «черный» лед из-за погоды – когда днем все тает, а вечером подмораживает.

Для того, чтобы избежать потери управления, нужно периодически «щупать» дорогу, кратковременно нажимая на педаль тормоза, и смотреть, как реагирует автомобиль.