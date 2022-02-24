РИАМО - 24 фев. С начала года земельные участки под строительство дома получили 149 врачей в 19 городских округах Подмосковья. Закон о бесплатном предоставлении земли медикам в регионе действует с июня прошлого года, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.

«Мы рассчитываем, что данная мера поддержки позволит не только поддержать тех специалистов, которые уже работают в наших медорганизациях, но также привлечь дополнительные медицинские кадры», - рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что после завершения строительства жилья землю можно оформить в собственность.

В 2022 году участки получили врачи из Домодедова, Коломны, Чехова, Орехово-Зуевского округа, Воскресенска, Дмитровского округа, Егорьевска, Зарайска, Лосино-Петровского, Павловского Посада, Можайского округа, Щелкова, округа Пушкинский, Сергиево-Посадского, Рузского и Талдомского округов, Шатуры, Солнечногорска и Серпухова.

«Новая дополнительная мера поддержки медиков, инициированная главой региона Андреем Юрьевичем Воробьевым, активно реализуется», – подчеркнула министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она уточнила, что с момента действия закона земельные участки выдали уже 435 врачам. Претендовать на эту меру поддержки могут медики одной из 36 узких специальностей из медучреждений 31 округа.

В общей сложности в 2022 году врачам планируют выдать 1 тыс. земельных участков.