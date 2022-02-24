РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 фев. Изменения в положения, регламентирующие муниципальный земельный контроль и контроль за деятельностью теплоснабжающих организаций, внесли в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Очередное заседание совета депутатов муниципалитета состоялось в четверг. В нем приняли участие глава округа Дмитрий Волков, профильные заместители главы, депутат Мособлдумы Роман Володин, красногорский городской прокурор Сергей Молочков, 23 депутата. Вел заседание председатель совета депутатов Сергей Трифонов. В повестку вошли 13 основных и 2 дополнительных вопроса.

Первый замглавы администрации округа Надежда Барило представила депутатам на рассмотрение ряд вопросов. В частности, проект постановления о внесении изменений в положение о муниципальном жилищном контроле на территории округа в части, касающейся закрепления системы показателей результативности и эффективности органов муниципального жилищного контроля.

Для этого Барило предложила утвердить перечень ключевых и индикативных показателей муниципального жилищного контроля. Замглавы пояснила, что данные изменения необходимы, чтобы привести положение в соответствие федеральному законодательству. Решение приняли единогласно.

Подобные изменения внесли и в положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательства по строительству и модернизации объектов теплоснабжения.

Волков пояснил, что новые критерии помогут оценить уровни риска и разработать муниципальные и инвестиционные программы по модернизации теплосетей.