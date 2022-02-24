РИАМО - 24 фев. С 14 по 18 февраля комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 98 объектов, из которых 75 земельных участков в аренду, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Кроме того, были выставлены 14 земельных участков на продажу, 6 нежилых помещений и 1 здание в аренду, 2 здания с земельными участками на продажу.

Так, для сельхозпроизводителей в деревне Власово городского округа Лотошино выставлен на аукцион земельный участок площадью 15,9 га для сельскохозяйственного производства. Срок аренды — 49 лет. Начальный размер годовой арендной платы – 44 066,71 руб.

Для строительства дачи вдали от шума городов можно купить земельный участок площадью 1,4 тыс. кв. м в деревне Старомойгоры в Серебряных Прудах для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена продажи – 289 870 руб.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства в Лыткарине выставлено на торги сразу 3 помещения в аренду сроком на 5 лет. Все помещения находятся по адресу: Лыткарино, ул. Спортивная. В доме №20 на цокольном этаже сдается помещение площадью 69,9 кв. м, начальный размер годовой арендной платы – 271 210 руб. В доме №5/1 — подвальное помещение в 55,5 кв. м, начальная цена - 179 820 руб./год. В доме №7/2 — подвальное помещение площадью 65,9 кв. м с начальным размером арендной платы 213 520 руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.