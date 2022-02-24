РИАМО - 24 фев. Члены совета депутатов Серпухова в ходе заседания избрали на пост главы округа Сергея Никитенко, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

По закону, глава городского округа избирается советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Глава муниципалитета также возглавляет администрацию округа.

Ранее Никитенко был назначен врио главы Серпухова. До этого он занимал должность замглавы администрации городского округа. На этом посту Никитенко курировал работу архивного отдела, отдела муниципальной службы и кадров, управления делами, отдела социальных коммуникаций и т. д.

До этого пост главы Серпухова занимала Юлия Купецкая. Сейчас она временно исполняет полномочия главы Мытищ.