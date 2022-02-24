РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Полицейские подмосковного Подольска разыскивают 17-летнего Максима Карева, пропавшего 5 дней назад, сообщается в группе «УМВД России по г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Максим Карев 2005 года рождения 20 февраля в 17:00 ушел из дома, расположенного на улице Магистральной микрорайона Львовский, и до настоящего момента не вернулся. На вид ему 15-16 лет, рост 165 см, волосы темные, глаза карие. Был одет: черное пальто, серые брюки, черная толстовка, белые кроссовки.

В случае появления какой-либо информации о местонахождении подростка просят сообщить по телефонам: 112, 02; 8(496)760-78-24 (дежурная часть Львовского отдела полиции); 8(496)763-02-63 или 8(496)763-02-71 (дежурная часть УМВД России по г. о. Подольск).