РИАМО - 24 фев. В Сети появились сообщения с призывом принять участие в публичном мероприятии в центре Москвы 24 февраля, за его организацию и участие в нем может грозить установленная законом ответственность, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Людям, которые призывают к участию в незаконных публичных мероприятиях, были вынесены предостережения о недопустимости нарушения российского законодательства.

Также ГУ МВД России по Москве напомнило, что проведение несогласованных публичных акций незаконно. Полицейские предпримут меры, чтобы обеспечить охрану общественного порядка в столице и не допустить правонарушений.

Правоохранители предостерегают граждан от участия в таких мероприятиях. В ином случае организаторам и участникам несогласованных публичных акций может грозить установленная законом ответственность, как административная, так и уголовная.