РИАМО - 24 фев. Клиенты «МосОблЕИРЦ» получат коммунальные платежи за февраль до 5 марта, это связано с тем, что февраль - короткий месяц, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Кроме того, потребителям напомнили, что расчет платы за отопление начисляют на основании фактических показаний общедомовых приборов учета тепла. При оплате за отопление равномерно в течение календарного года в I квартале года, следующего за расчетным плата корректируется, исходя из фактического объема потребления теплоэнергии.

Таким образом, плата может быть перерасчитана как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Оплатить счет без комиссии можно через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. Получить справочную информацию можно ежедневно с 08:00 до 22:00 по телефонам контактного центра МосОблЕИРЦ: 8(496)245-15-99, 8(499)444-01-00.