РИАМО - 24 фев. Февраль в 2022 году в Московском регионе был очень мягким, похожим на март. Эта тенденция сохранится до конца месяца. Антициклон удержит тепло в Подмосковье и столице на последние выходные зимы, сообщается на сайте «Метеоновости».

25 февраля ожидается переменная облачность и небольшой ветер с порывами до 10 метров в секунду. Ночью в Москве температура воздуха составит минус 5-3 градуса, днем – плюс 1-3 градуса, в Подмосковье ночью будет до минус 8 градусов, днем – плюс 1-4 градуса.

Последняя суббота февраля, 26 февраля, не порадует жителей региона солнцем, но температура удержится в тех же пределах. 27 февраля возможны небольшие осадки. Ночью в Москве – от 0 до минус 2, по области – до минус 5 градусов, днем в регионе плюс 2-3 градуса.

До конца месяца температура воздуха в регионе будет превышать норму на 6-7 градусов, что соответствует началу апреля.