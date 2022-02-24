РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 фев. Депутаты Мособлдумы Владимир Шапкин и Николай Черкасов поздравили военнослужащих чкаловского гарнизона и сотрудников МУ МВД России «Щелковское» с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Владимир Шапкин поздравил военнослужащих 8 авиационной дивизии особого назначения.

«С самого момента создания аэродром Чкаловский играл знаковую роль в судьбе отечественной авиации. Именно здесь проходили испытания легендарные самолеты, брали свое начало достижения и успехи многих выдающихся летчиков, Героев Советского Союза и РФ. Сегодня на авиационную дивизию особого назначения возложены стратегические задачи, от которых буквально зависит будущее страны, безопасность наших сограждан. От всей души благодарю военнослужащих за мужество, верность долгу и готовность в любой момент встать на защиту Родины», — сказал Шапкин.

Депутат Мособлдумы Николай Черкасов поздравил сотрудников МУ МВД России «Щелковское» с праздником и вручил сотрудникам полиции Юлии Ирихиной и Екатерине Сарычевой благодарственные письма от областной думы.

«Этот праздник по праву является символом мужества, доблести, чести и верности долгу, олицетворяет неразрывную связь времен и поколений, воплощает преемственность ратных традиций и самоотверженное служение России. Он объединяет тех, кто мирным трудом и воинской доблестью укрепляет славу и мощь нашей страны, стоит на страже ее территориальной целостности и национальных интересов. От всей души желаю защитникам Отечества здоровья и бодрости духа, успехов в службе и профессиональной деятельности, семейного благополучия, счастья и мирного неба над головой», — сказал Черкасов.