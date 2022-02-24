РИАМО - 24 фев. По температурным показателям весна в столице и Подмосковье в этом году наступила раньше срока. Первый день календарной весны тоже будет теплым, а главное – солнечным, сообщается на сайте «Метеоновости».

Обычно 1 марта бывают морозы и снега еще достаточно много. Но в этом году дожди и оттепель существенно уменьшили сугробы в регионе.

С началом весны власть над погодой перейдет к антициклону, воздух прогреется от 0 до 5 градусов тепла, осадков 1 марта не ожидается.

До окончательной победы тепла над морозами осталось около месяца. Согласно метеорологическим наблюдениям, климатическая весна чаще всего наступает в Москве и области 27 марта, когда температура воздуха преодолевает нулевую отметку.