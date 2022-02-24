РИАМО - 24 фев. В социальных сетях и СМИ распространяются призывы к участию в митингах и массовых беспорядках из-за напряженной внешнеполитической обстановки. За участие в несанкционированных акциях в России предусмотрена ответственность, сообщается на сайте СКР.

Поддерживая подобные призывы, не стоит забывать, что за такие нарушения граждан могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.

Еще более серьезные последствия ожидают тех, кто призывает выйти на несанкционированные митинги других людей.

В соответствии с УК РФ за организацию массовых беспорядков и сопротивление представителям власти предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В ведомстве подчеркнули, что все правонарушители будут привлечены к ответственности.