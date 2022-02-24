РИАМО - 24 фев. В Эрмитаже в Санкт-Петербурге будет открыта новая молодежная программа «Искусство на языке поколения Z», сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Новая программа включает в себя различные форматы взаимодействия с молодежью. Там есть и инклюзивные проекты. Один из разделов будет представлен новыми системами обучения жестовому языку.

«Инклюзивные проекты – это расширение наших возможностей познания и рассказа», - сказал Пиотровский.

В рамках программы будет открыт практический проект совместно с Музеем ковра в Азербайджане. На выставке посетители смогу прикоснуться к копиям фресок Пенджикента и кусочкам Пазырыкского ковра.