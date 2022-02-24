РИАМО - 24 фев. На предстоящих выходных в Московском регионе ожидаются небольшие осадки с температурой воздуха выше климатической нормы на 4-5 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В выходные погоду хотя и будет определять область повышенного атмосферного давления. Тем не менее, в субботу и в воскресенье погода будет еще довольно облачной», – сказала Позднякова.

В субботу в Москве минимальная температура минус 4 – минус 2 градуса, в Подмосковье – от минус 5 до 0 градусов. Дневная температура в столице плюс 1 – плюс 3, по области – минус 1 – плюс 4 градуса. Западный ветер будет дуть 5-10 м/с. В ночные часы возможны небольшие осадки в виде мелкого снега, а днем в виде мороси.

«В воскресенье погода облачная, уже меньше осадков, они будут приниматься местами. Ночью в Москве 0 – минус 2 градуса, по области – до минус 5. Будет сказываться влияние антициклона, центр которого будет располагаться над Прибалтикой», – отметила синоптик.

Дневная температура останется на уровне плюс 1 – плюс 3 градуса. Усилится ветер, который будет уже северо-западного направления. Температура воздуха остается выше климатической нормы на 4-5 градусов.

«Начиная с понедельника существенных осадков не ожидается. Ночи станут более морозными. <...> Погода, конечно, соответствует концу марта, нежели концу февраля», – добавила Позднякова.