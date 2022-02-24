РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. Сотрудники Мытищинского историко-художественного музея приняли участие в конференции «МГОУ 2022», сообщается на сайте администрации горокруга.

Директор музея Мария Клычникова приняла участие в конференции «МГОУ 2022», проходящей в онлайн-режиме, с темой «К 60-летию Мытищинского историко-художественного музея. Мемориальные коллекции из собрания музея МБУК «Мытищинский историко-художественный музей».

Из доклада Клычниковой можно было узнать, что историко-культурное наследие – один из важных факторов развития Подмосковья, неотъемлемой частью которого являются Мытищи. Округ расположен на северо-востоке Московской области. Граничит с Москвой, городскими округами Королев, Долгопрудный, Пушкинский, Химки и другими. Мытищи являются одним из крупнейших муниципальных образований Подмосковья.

Также в конференции участвовала научный секретарь музея Светлана Гусева с темой «Перловский дачный театр на страницах газет рубежа XIX-ХХ веков».

Мытищинский музей был открыт в 1962 году и является центром изучения истории и культуры края. В 2022 году музею исполняется 60 лет. В собрании музея зафиксирована наибольшая территориальная принадлежность, характерная как для дореволюционного периода, так и для советского и постсоветского времени.