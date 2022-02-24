РИАМО - 24 фев. За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 2285 заражений коронавирусом. Наибольшее число случаев заболевания было выявлено в Балашихе (205), Коломне и Воскресенске (по 189), сообщает региональный оперштаб.

151 случай выявили в Пушкине, 143 - в Люберцах, 125 - в Ступине, 113 - в Королеве, 97 - в Серпухове, 91 - в Наро-Фоминском округе, 72 - в Ленинском округе, 58 - в Дмитрове, 54 - в Истре, 52 - в Егорьевске, 51 - в Жуковском, 48 - в Красногорске, 46 - в Химках, 44 - в Домодедове, 42 - в Талдоме, 41 - в Орехово-Зуевском округе.

34 случая выявили в Сергиевом Посаде, 31 - в Долгопрудном, по 24 - в Волоколамске, Дубне, Солнечногорске, Одинцовском округе, 23 - в Подольске, по 21 - в Шатуре, Мытищах, 20 - в Серебряных Прудах, по 16 - в Кашире, Реутове, 15 - в Ивантеевке, по 14 - в Чехове, Шаховской, 13 - в Зарайске, по 12 - в Рузе, Лобне, по 11 - в Клину, во Фрязине, по 10 случаев - в Лотошине, Луховицах, Лыткарине.

9 случаев выявили в Электростали, по 8 - в Щелкове, Павловском Посаде, по 7 случаев - в Богородском округе, Можайске, по 6 - в Краснознаменске, Электрогорске, по 3 - в Котельниках, Раменском, Лосино-Петровском, 2 - в Озерах, по 1 - во Власихе, Красноармейске.

Ни одного случая Covid-19 не выявили в Дзержинском, Бронницах, Звездном городке, Молодежном, Протвине, Черноголовке, Пущине, Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 932 373 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 14 120 человек. Выздоровели и выписались 804 424 человека.