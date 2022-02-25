Обоняние — то, что помогает парфюмерам, сомелье и шеф-поварам зарабатывать на жизнь. Но коварство COVID-19 как раз в том, что заболевший перестает воспринимать запахи и вкусы, а после выздоровления привычные вещи могут пахнуть совсем по-другому. Обозреватель РИАМО спросил у экспертов, которые в работе активно используют обонятельные и вкусовые рецепторы, как они пережили COVID-19 и удалось ли им восстановиться.
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Екатерина Панова, шеф-повар
«Из-за коронавируса мне пришлось сменить работу. Я переболела в прошлом году. Обоняние полностью исчезло на две недели. Потом вернулось, но некоторые вкусы и запахи для меня изменились навсегда.
Я на тот момент была шефом в двух ресторанах — на Новинском бульваре и на Покровке. В обоих — европейская и азиатская кухня. В мои обязанности входило обучение персонала, но я любила и сама вставать за плиту. А еще я должна была пробовать и оценивать блюда, чтобы убедиться — вкус именно такой, каким и должен быть.
И вот после болезни я не могла переносить в лучшем случае треть меню в заведениях, где работала! Я помнила, какой должна быть еда на вкус, но больше этого не чувствовала. Первое время мой помощник пробовал блюда вместо меня. Потом я поняла, что так работать нельзя.
Сейчас у меня проектная работа. Я составляю меню для ресторанов, веду блог и разрабатываю свои рецепты. Учитывая новые особенности восприятия, мне больше всего подходит итальянская кухня».
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Юлия Белова, парфюмер, ароматерапевт
«Я заболела 1 декабря, а на следующий день исчезло обоняние. Я вообще не чувствовала запахов десять дней. Мир для меня поблек. Но сразу же, с первых симптомов, я стала разрабатывать обоняние.
Один немецкий отоларинголог еще в 2003 году предложил методику для тех, у кого обоняние исчезло в результате черепно-мозговой травмы. Суть ее в том, чтобы вдыхать по 20 секунд разные эфирные масла. Этим я и занималась каждый день, утром и вечером.
У меня свой бренд ароматов для дома — я произвожу свечи, диффузоры, духи для интерьера. Люди заказывают, и я делаю все это по готовым отработанным формулам. Но проблема в том, что я не могу создавать ничего нового. За два месяца я сделала только один аромат в память о парфюмере Тьерри Мюглере. Но я до сих пор не могу объективно оценить, что у меня получилось.
Только во время пандемии люди осознали значимость своего обоняния. Мир без запахов — это не разноцветная картина, а черно-белый набросок карандашом».
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Юрий Демин, шеф-повар, нутрициолог
«Болел ковидом дважды. Запахи пропадали, но все восстановилось через пару недель.
По мере выздоровления некоторые ингредиенты меняли свой вкус.
Когда болел и готовил себе еду, совершенно ничего не чувствовал. Даже вкус своего любимого кофе. Однажды я готовил цыпленка и сделал к нему острый соус. Поел и ничего не понял. А потом, когда выздоровел, попробовал этот же соус — он был нереально острый, такой, что есть невозможно, вся гортань словно горит и полыхает! Не понимаю, как я это мог съесть?».
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Валерия Нестерова, парфюмер
«Я заболела, наверное, одной из первых — в начале 2020 года. Тогда было очень мало информации про коронавирус. Поэтому, когда у меня полностью пропало обоняние, было страшно. При этом у меня не было ни симптомов ОРВИ, ни температуры. Я решила, что у меня аллергия на собаку — я как раз завела себе щенка.
При создании новых ароматов я записала их формулы на бумаге, смешала необходимые ингредиенты и дождалась восстановления обоняния. Я потеряла неделю, но мне повезло — заказчик был готов подождать. Я «переслушала» ароматы, и все оказалось не так уж и плохо. Но композиции нужно было доработать.
Мое обоняние быстро восстановилось благодаря тренировкам. Например, есть такая методика: нужно готовить растворы эфирных масел, брать по пять-семь таких смесей и каждый день нюхать их. При этом важно фиксировать свое состояние и настроение: запахи влияют на физиологическое состояние, поэтому нужно тренировать эту связь. В Европе в аптеках даже продаются специальные наборы для восстановления обоняния».
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Татьяна Жбанова, сомелье
«Меня не госпитализировали, но болела я достаточно сильно и тяжело. Обоняние и вкус пропадали на две недели, было страшно. Я не знала, когда все восстановится, что с этим делать и как жить.
Сейчас я работаю на себя — веду винные курсы, винное казино, винную «Мафию». Но тогда работала в винотеке и помогала покупателям подбирать вино.
В целом, если бы обоняние не восстановилось, думаю, я бы вообще перестала любить вино. Пришлось бы все ломать и перестраивать свою жизнь. Не знаю, чем бы я в таком случае занималась».
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