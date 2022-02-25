Обоняние — то, что помогает парфюмерам, сомелье и шеф-поварам зарабатывать на жизнь. Но коварство COVID-19 как раз в том, что заболевший перестает воспринимать запахи и вкусы, а после выздоровления привычные вещи могут пахнуть совсем по-другому. Обозреватель РИАМО спросил у экспертов, которые в работе активно используют обонятельные и вкусовые рецепторы, как они пережили COVID-19 и удалось ли им восстановиться.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>

Екатерина Панова, шеф-повар

«Из-за коронавируса мне пришлось сменить работу. Я переболела в прошлом году. Обоняние полностью исчезло на две недели. Потом вернулось, но некоторые вкусы и запахи для меня изменились навсегда.

С тех пор я не переношу репчатый лук и сельдерей. А ведь они есть в огромном количестве блюд! В котлетах, салатах, соусах на основе белого вина, гарнирах, ризотто... Да даже в обычном курином бульоне есть лук! В азиатской кухне эти ингредиенты кладут вообще почти в каждое блюдо.

Я на тот момент была шефом в двух ресторанах — на Новинском бульваре и на Покровке. В обоих — европейская и азиатская кухня. В мои обязанности входило обучение персонала, но я любила и сама вставать за плиту. А еще я должна была пробовать и оценивать блюда, чтобы убедиться — вкус именно такой, каким и должен быть.

И вот после болезни я не могла переносить в лучшем случае треть меню в заведениях, где работала! Я помнила, какой должна быть еда на вкус, но больше этого не чувствовала. Первое время мой помощник пробовал блюда вместо меня. Потом я поняла, что так работать нельзя.

Сейчас у меня проектная работа. Я составляю меню для ресторанов, веду блог и разрабатываю свои рецепты. Учитывая новые особенности восприятия, мне больше всего подходит итальянская кухня».

Поглупеем и потолстеем? Как изменится человечество после пандемии коронавируса>>

Юлия Белова, парфюмер, ароматерапевт

«Я заболела 1 декабря, а на следующий день исчезло обоняние. Я вообще не чувствовала запахов десять дней. Мир для меня поблек. Но сразу же, с первых симптомов, я стала разрабатывать обоняние.

Один немецкий отоларинголог еще в 2003 году предложил методику для тех, у кого обоняние исчезло в результате черепно-мозговой травмы. Суть ее в том, чтобы вдыхать по 20 секунд разные эфирные масла. Этим я и занималась каждый день, утром и вечером.

Сначала вернулись запахи трав — базилика, тимьяна, кориандра, специй. Потом цитрусовых. Затем запахи цветов, древесные ароматы и «гурманика» — так называют «съедобные» запахи вроде ванили и шоколада.Спустя два месяца мое обоняние восстановилось на 98%, но я до сих пор не чувствую мускусную группу — гибискус, амбру, кастореум, цибетин.

У меня свой бренд ароматов для дома — я произвожу свечи, диффузоры, духи для интерьера. Люди заказывают, и я делаю все это по готовым отработанным формулам. Но проблема в том, что я не могу создавать ничего нового. За два месяца я сделала только один аромат в память о парфюмере Тьерри Мюглере. Но я до сих пор не могу объективно оценить, что у меня получилось.

Только во время пандемии люди осознали значимость своего обоняния. Мир без запахов — это не разноцветная картина, а черно-белый набросок карандашом».

Как переубедить противника вакцинации: советы врачей и психологов>>

Юрий Демин, шеф-повар, нутрициолог

«Болел ковидом дважды. Запахи пропадали, но все восстановилось через пару недель.

По мере выздоровления некоторые ингредиенты меняли свой вкус.

Когда болел и готовил себе еду, совершенно ничего не чувствовал. Даже вкус своего любимого кофе. Однажды я готовил цыпленка и сделал к нему острый соус. Поел и ничего не понял. А потом, когда выздоровел, попробовал этот же соус — он был нереально острый, такой, что есть невозможно, вся гортань словно горит и полыхает! Не понимаю, как я это мог съесть?».

Заполировать «Пфайзер» «Спутником»: москвичи в Европе о взаимном непризнании вакцин>>

Валерия Нестерова, парфюмер

«Я заболела, наверное, одной из первых — в начале 2020 года. Тогда было очень мало информации про коронавирус. Поэтому, когда у меня полностью пропало обоняние, было страшно. При этом у меня не было ни симптомов ОРВИ, ни температуры. Я решила, что у меня аллергия на собаку — я как раз завела себе щенка.

На тот момент у меня было два крупных проекта. Для одного бренда нужно было оценить парфюмы, а для другого — разработать формулы ароматов. И мне удалось выполнить оба заказа, вообще не чувствуя запахов!

При создании новых ароматов я записала их формулы на бумаге, смешала необходимые ингредиенты и дождалась восстановления обоняния. Я потеряла неделю, но мне повезло — заказчик был готов подождать. Я «переслушала» ароматы, и все оказалось не так уж и плохо. Но композиции нужно было доработать.

Мое обоняние быстро восстановилось благодаря тренировкам. Например, есть такая методика: нужно готовить растворы эфирных масел, брать по пять-семь таких смесей и каждый день нюхать их. При этом важно фиксировать свое состояние и настроение: запахи влияют на физиологическое состояние, поэтому нужно тренировать эту связь. В Европе в аптеках даже продаются специальные наборы для восстановления обоняния».

Реабилитация после Covid‑19: как происходит и кому положена>>

Татьяна Жбанова, сомелье

«Меня не госпитализировали, но болела я достаточно сильно и тяжело. Обоняние и вкус пропадали на две недели, было страшно. Я не знала, когда все восстановится, что с этим делать и как жить.

Сейчас я работаю на себя — веду винные курсы, винное казино, винную «Мафию». Но тогда работала в винотеке и помогала покупателям подбирать вино.

Конечно, у меня большой опыт работы — 12 лет. Я знаю, какое вино чем будет пахнуть вне зависимости от того, пробовала я его или нет. У напитков из одного региона или из одного сырья есть общие характеристики. Опираясь на свой опыт, я могла работать с клиентами в зале, но, если сомелье столкнулся с потерей обоняния в начале карьеры, ему такое не удастся.

В целом, если бы обоняние не восстановилось, думаю, я бы вообще перестала любить вино. Пришлось бы все ломать и перестраивать свою жизнь. Не знаю, чем бы я в таком случае занималась».