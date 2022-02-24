РИАМО - 24 фев. Люди, которые заразились штаммом коронавируса омикрон, могут столкнуться с осложнениями на ЛОР-органы. В частности, одним из самых частых последствий заболевания коронавирусом становится воспаление среднего уха, сообщает Nation News.

В человеческом организме есть наружное, среднее и внутреннее ухо, в них может возникнуть отит. Тем не менее при заболевании омикроном наружный отит скорее всего не образуется.

«Возникновение наружного отита при омикрон-штамме маловероятно, поскольку вирус поражает только слизистые оболочки. Вирус устремляется в носоглотку, после чего попадает в слуховую трубу и среднее ухо, у человека развивается воспаление и возникают заложенность, оглушенность и боль», – заявил врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Он отметил, что при таком заболевании необходимо как можно быстрее обратиться к врачу за помощью. Иначе возможен прорыв гноя и разрыв барабанной перепонки.

Чаще всего с заболеваниями, которые связаны с воспалением уха, сталкиваются люди с хроническими лор-заболеваниями, дети и подроски с широкой и короткой слуховой трубой.

«На практике мы видим, что стало очень много евстахиитов – воспалений слуховой трубы. Но можно проводить профилактику заболевания еще до заражения. Так, если человек заболел омикроном, то стоит использовать сосудосуживающие капли в нос», – добавил врач.

Он отметил, что такие капли помогут снизить отек и позволят слуховой трубе нормально функционировать. Кроме того, еще до заболевания коронавирусной инфекцией можно принимать поливитамины, есть овощи и фрукты, а также пить много воды.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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