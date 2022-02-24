РИАМО - 24 фев. 23 февраля – в День Защитника Отечества – пассажиры в транспорте Подмосковья совершили свыше 2,2 млн поездок. Из них более 1,1 млн в автобусах (582 тыс. в транспорте компании «Мострансавто»), сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Больше всего пассажиров проехались по маршрутам автобусов: №22 «ст. Пушкино - Ивантеевка (м/р Детская)» - 8,7 тыс. поездок, №368 «ст. Долгопрудная - Москва (м. Речной вокзал)» - 7,6 тыс. поездок и №344 «Химки (платф. Левобережная) - Москва (м. Речной вокзал)» - 6,7 тыс. поездок.

Самые активные в этот день пассажиры оказались в Королеве. Там совершили 86,7 тыс. операций.

Что касается ж/д направлений, то самыми активными стали направления: Ярославское - около 198 тыс. поездок, Казанское и Горьковское, на которых совершенно около 150 тыс. и 125 тыс. поездок соответственно.

В День защитника Отечества региональные автобусы ходили по графику выходного дня.