РИАМО - 24 фев. По данным ФСБ России, украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, силовики оставили свои позиции на сопредельной границе.

«По состоянию на 13:00 мск украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Утром в четверг по решению президента РФ Владимира Путина Россия начала спецоперацию, направленную на защиту мирного населения Донбасса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения спецоперации России по демилитаризации Украины определит глава государства Владимир Путин. В Минобороны РФ сообщали, что по городам Украины ракетные удары не наносятся.