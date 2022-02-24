РИАМО - 24 фев. Температура воздуха в Московском регионе будет держаться на уровне отрицательных значений в ночное время и небольшого потепления – днем. Среднесуточная температура на ближайших выходных будет превышать климатическую норму на 4-5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В четверг в Подмосковье и Москве облачная погода с прояснениями. В Подмосковье температура воздуха будет держаться на уровне от минус 1 до плюс 4 градусов. В Москве будет теплее – от 0 до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет составлять от 5 до 10 м/с.

В пятницу в Московском регионе ненадолго похолодает. В области температура воздуха ночью снизится до минус 9 – минус 4 градусов, а в столице до минус 6 – минус 4 градусов. Днем воздух прогреется до минус 1 – плюс 4 градусов в Подмосковье и до плюс 2 – плюс 4 градусов в Москве. Порывы ветра будут достигать 6-11 м/с.

В субботу температура воздуха в столичном регионе начнет подниматься. В Подмосковье она составит от минус 7 до минус 2 градусов, а в Москве – от минус 4 до минус 2 градусов в ночное время. Днем потеплеет до минус 2 – плюс 3 градусов в Московской области, а в Москве до плюс 1 – плюс 3 градусов.

В воскресенье температура воздуха в Подмосковье ночью составит от минус 6 до минус 1 градуса, а днем – от минус 2 до плюс 3 градусов. В столице воздух прогреется до минус 3 – минус 1 градуса ночью и плюс 1 – плюс 3 градусов днем.

С наступлением новой недели – в понедельник и вторник – в Московском регионе подморозит. Ночью температура воздуха упадет до минус 9 – минус 4 градусов, а днем составит минус 1 – плюс 4 градуса.

Во все дни сохраняется вероятность образования гололедицы.