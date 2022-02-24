РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Жительница подмосковного Подольска пожаловалась на антисанитарные условия в одном из магазинов известной сети, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Женщина отметила, что мусор и грязь лежат как на прилегающей территории, так и в торговом зале.

Данное обращение было рассмотрено сотрудниками администрации округа. В частности, было проведено выездное обследование по указанному адресному ориентиру. Информация, указанная в обращении, подтвердилась. Нарушения устранены, проведена разъяснительная беседа.