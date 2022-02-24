РИАМО - 24 фев. В Рязановском поселении новой Москвы появится АЗС с торговым центром, она будет располагаться рядом с деревней Рязаново, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о постройке нового объекта приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии города.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, внесение изменений в ПЗЗ позволит возвести объект на территории площадью 1,02 га.

В общей сложности постройки займут площадь 3 654 кв. м.

В настоящее время на территории находится автозаправочный комплекс с магазином, складом ГСМ суммарной площадью порядка 227 кв. м.