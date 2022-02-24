РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Спортсмены Люберецкой федерации самбо выиграли золотую и серебряную медали на первенстве Московской области по самбо среди юношей и девушек, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Турнир проходил в Можайске 23 февраля, участвовали спортсмены 14-16 лет.

«Воспитанники Люберецкой федерации успешно выступили на соревнованиях, по итогам которых вошли в состав сборной Московской области. Первое место – у Ивана Девятова (в весовой категории до 79 кг) и у Киры Калининой – третье (в весовой категории до 72 кг). Поздравляем спортсменов и их тренеров Лали Курдадзе, Виктора Худякова и Михаила Авдонина», - сказал Ружицкий.