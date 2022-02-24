РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. В нынешнем году в городском округе Люберцы начнутся поэтапные работы по благоустройству Кореневского карьера, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Вокруг карьера будет проложена лыжероллерная трасса с освещением. Кроме того, в парке культуры и отдыха «Летний парк» в поселке Малаховка планируется благоустройство новой детской игровой и спортивной площадки.

«Жители поселка Томилино неоднократно обращались с просьбой облагородить парк Лапса. В прошлом году в парке были обустроены входные группы, освещенная дорожно-тропиночная сеть, площадка для занятий воркаутом, установлены детская и спортивная площадки, стол для игры в настольный теннис, туалет, урны и скамейки. В Наташинском парке появился новый веревочный парк, ставший одним из главных и уникальных развлечений для активного отдыха посетителей в теплое время года; установлена масштабная детская игровая площадка, ледовый каток», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что продолжается реализация третьего этапа благоустройства «Малаховского озера». Его планируют завершить до конца текущего года. Также в этом году разработают и согласуют с жителями концепцию парка в поселке Октябрьский.

«По результатам голосования на интернет-портале «Добродел» будет создан лесопарк «Лесная опушка» в Октябрьском площадью практически 120 га. В этом году будет разработана и согласована с жителями его концепция, а также начнется реализация первого этапа. Весь проект рассчитан на 2 года», - уточнил Ружицкий.

Кроме того, в ближайшие два года при помощи правительства Московской области проведут работы по реконструкции Наташинского парка.

«Модернизируем пешеходно-тропиночную сеть, установим новые опоры уличного освещения, сделаем новые входные группы и установим малые архитектурные формы. Ждут перемены и другие парки. В Центральном парке в текущем году установим новую скейт-площадку, детскую игровую и спортивную площадки, а также новый туалетный модуль с комнатой матери и ребенка. Томилинский парк Сказок также будет обновлен: там мы установим новую многофункциональную детскую игровую площадку, туалетный модуль с комнатой матери и ребенка, а также павильон медиа-центра», - сказал Ружицкий.