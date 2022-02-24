РИАМО - 24 фев. В городе Электроугли в холле дома на 1-м Троицком переулке с колото-резаными ранениями грудной клетки и брюшной полости обнаружен труп, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Позже выяснилось, что он был найден в комнате мужчины, который ранее был судим за совершение кражи.

Во время оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержан человек, зарегистрированный по адресу: Смоленская область, Ершичский район, дер. Сосонки.

Преступление было совершено в ходе распития спиртных напитков в ссоре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».