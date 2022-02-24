РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. В Балашихе задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в краже 12 мобильных телефонов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию мкрн Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 37-летней местной жительницы. Она сообщила, что в торговом зале магазина, расположенного в мкрн Павлино, неизвестный разбил витрину и похитил 12 мобильных телефонов. Сумма ущерба составила более 48 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 47-летний местный житель, у которого были изъяты похищенные мобильные телефоны.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража».