РИАМО - 24 фев. Служащие обязаны сообщать о расходах по совершенным в 2021 году сделках в рамках декларационной кампании 2022 года, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Необходимо сообщить информацию о сделках по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций, долей участия, паев в уставных капиталах организаций, цифровых финансовых активов и цифровой валюты», - отметил заместитель председателя правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Этот раздел справки необходимо заполнить в том случае, если сумма расходов по сделкам этих категорий превышает доход служащего и супруга за три года, которые предшествовали отчетному периоду.

Так, в сведениях о сделках 2021 года учитываются доходы за 2018, 2019 и 2020 годы. При этом доход несовершеннолетних не входит в отчетность.

Также раздел следует заполнить при таких же обстоятельствах по тем сделкам, которые были совершены в рамках предпринимательской деятельности. Сделки, совершенные с использованием субсидий, материнского капитала и иных средств, предоставленных государством, подлежат отражению в сведениях о расходе. Условие актуально в том случае, если ее сумма превышает общий доход супругов за три года.

Одной из наиболее частых сделок является приобретение служащим объекта недвижимости в долевую собственность совместно с супругом. В этом случае информация вносится в справки обоих лиц с указанием полной стоимости в графе «Сумма сделки».

Также новым основанием для заполнения сведений о расходах стали сделки по приобретению цифровых финансовых активов и цифровых валют. В такой ситуации необходимо приложить к справке документы, в которых будет подтверждены сумма сделки и информация о ее второй стороне.

Отмечается, что в отношении цифровых финансовых активов основанием приобретения считаются реквизиты записи о цифровых финансовых активах. Записи должны быть отражены в выпустившей их информационной системе с приложением справки.

Со сделками по цифровой валюте основанием должны стать идентификационный номер и дата транзакции с приложением выписки, если она есть.

Если гражданин подает справку о доходах как кандидат на службу, раздел 2 - «Сведения о расходах» - ему заполнять не нужно. Кроме того, эти данные не нужно указывать при отражении сделок, которые были совершены до поступления на службу.