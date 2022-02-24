РИАМО - 24 фев. Роскомнадзор заявил, что за последние часы в публикациях СМИ резко возросло количество фейковых материалов о военной операции РФ на Донбассе, сообщает kp.ru.

Согласно сообщению ведомства, в СМИ и других информационных ресурсах, распространяющих контент в интернете, в последние часы стало появляться все больше «непроверенной и недостоверной информации».

В Роскомнадзоре напомнили, что СМИ несут ответственность за публикуемую информацию и обязаны тщательно проверять ее достоверность. Отмечается, что при подготовке материалов, касающихся проведения военной операции РФ на Донбассе, СМИ должны руководствоваться данными только из российских официальных источников.

Ранее в Минобороны РФ опровергли сообщения зарубежных СМИ о том, что в небе над Украиной был сбит российский самолет.

В четверг утром Россия начала проведение специальной военной операции, направленной на защиту мирных граждан Донбасса. По украинским военным объектам были нанесены ракетные, авиационные и артиллеристские удары. В Минобороны РФ подчеркнули, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре Украины, мирным гражданам ничего не угрожает. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ.

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