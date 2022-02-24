РИАМО - 24 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения спецоперации России по демилитаризации Украины определит глава государства Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Песков напомнил, что цели операции – демилитаризация и денацификация Украины.

«Сроки (спецоперации - ред.) определяются результативностью и целесообразностью, и будут, естественно, определяться верховным главнокомандующим», – сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что российские власти готовы продолжать общение с властями Украины, если те будут идти на контакт.

Утром в четверг по решению президента РФ Владимира Путина Россия начала спецоперацию, направленную на защиту мирного населения Донбасса.

Ранее Минобороны РФ заявило о том, что Служба безопасности Украины готовит провокации на Донбассе с помощью постановочных видео с «массовыми жертвами».