РИАМО - 24 фев. Красная площадь в Москве не перекрыта в четверг, доступ туда свободный, сообщает РИА Новости.

Как рассказали изданию в ФСО РФ, на Красной площади эвакуировали посетителей ГУМа после того, как поступил звонок.

Ранее СМИ сообщали, что в четверг перекрыта Красная площадь. Некоторые издания, публикуя эту информацию, ссылались на очевидцев.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя такие сообщения, отметил, что этот вопрос нужно адресовать в органы внутренних дел.