РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 21 новый случай коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 39 870 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

4 205 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 23 по 24 февраля. В том числе 2 285 случаев – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 932 373 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 120 человек. Выздоровели и выписались 804 424 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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