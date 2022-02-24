РИАМО - 24 фев. Маленькой самке домашнего яка, проживающей в Московском зоопарке, дали имя Звездочка по итогам голосования на портале «Активный гражданин», сообщает пресс-служба столичного зоосада.

За то, чтобы назвать животное Звездочкой, проголосовали более 35% участников опроса. В числе других возможных вариантов для выбора были имена Эльза и Фекла. Всего за имя для яка проголосовали свыше 167 тыс. человек.

«Мы очень рады, что столько неравнодушных людей откликнулось на призыв выбрать имя для нашего замечательного детеныша. Маленькая самочка яка стала близка всем нам, и недаром: она очень жизнерадостная, активная, любознательная», – сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Звездочка родилась в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском в декабре 2021 года. Отличительной чертой детеныша домашнего яка стал контрастный окрас – у Звездочки черная спина, белые хвост, живот и задние ноги.

Голосование за выбор имени для животного из Московского зоопарка проводится на портале «Активный гражданин» не впервые. Ранее участники опросов выбрали имя Хатанга для белой медведицы, спасенной золотодобытчиками в Красноярском крае, и проголосовали за имя Томпа для медведицы, эвакуированной из Якутии.