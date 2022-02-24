РИАМО - 24 фев. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит и уже реализует провокации на Донбассе. Об этом сообщает Газета.ru.

По словам Конашенкова, в ряде городов Украины провели постановочные видеосъемки с якобы «массовыми жертвами» среди гражданского населения по сирийскому сценарию «Белых касок». Эти видео распространяются СБУ через Telegram-каналы и соцсети.

«Их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Конашенков подчеркнул, что ВС РФ не подвергают опасности мирное население Украины, обстрел городов не ведется никакими видами вооружения.

Утром в четверг по решению президента РФ Владимира Путина Россия начала спецоперацию, направленную на защиту мирного населения Донбасса. По военным объектам на территории Украины были нанесены ракетные, авиационные и артиллерийские удары.

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