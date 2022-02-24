РИАМО - 24 фев. Российско-китайские культурные проекты в виртуальном формате запланированы на 2022 год, сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Так, музеем анонсирован проект «Шелковый путь», на котором будут представлены экспонаты из фондов Эрмитажа.

«С Китаем очень хорошо идет работа, связанная с виртуальным форматом. <…> Больших выставочных невиртуальных проектов пока нет», - сказал Пиотровский.

Ранее Пиотровский рассказал, что в этом году в музее будут реализованы проекты, посвященные таким темам, как Год наследия народов России, 350-летие Петра Великого, год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

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