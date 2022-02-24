РИАМО - 24 фев. В Реставрационно-хранительском центре «Старая деревня» Эрмитажа в Санкт-Петербурге открываются для посещения новые залы открытого хранения, сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«В «Старой деревне» у нас будут открываться новые открытые хранения. <…> В отделе архитектуры стоят скульптуры, снятые с фасадов Нового Эрмитажа, потому что они портились, гибли под влиянием атмосферы. Они перенесены сюда, а копии стоят на фасаде», — рассказал Пиотровский.

Кроме того, будет открыт зал с предметами античного скульптурного искусства.

«Это рассказ о коллекционировании, о копиях, подделках и реставрациях. <…> Вся история античной скульптуры, которая сама по себе исключительно интересна», - отметил Пиотровский.

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