РИАМО - 24 фев. Жители столицы собирают гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. Уже передано более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов, сообщается на сайте мэра и правительства города.

Гуманитарную помощь можно передать в ресурсном центре «Мосволонтер» и в 11 центрах Московского дома общественных организаций. Чаще всего жители Москвы приносят продукты питания. Кроме того, москвичи передали беженцам средства личной гигиены, книги, обувь и детские товары.

«Спасибо москвичам за их неравнодушие и готовность прийти на помощь. Особое спасибо за заботу о детях, которым сейчас так необходима поддержка. Сейчас нам очень нужны детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики и другие детские товары», — отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Гуманитарную помощь жители Москвы приносят целыми семьями. Так, отец вместе со своей дочерью привезли на автомобиле примерно 10 кг макарон, крупы, чая, сахара, кукурузных палочек и средств гигиены. Также девочка передала 12 кукол, которая она купила для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Сами москвичи, которые приносят продукты и непродовольственные товары, отмечают, что хотят создать для беженцев комфортные условия.

«Самое главное — добро, и хочется, чтобы у нас получилось создать для них комфортные условия. Надеюсь, что то, что мы принесли, как-то поможет», — заявил студент Артур Мелитонян.

Принести еду, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости и другие вещи можно в штаб «Мосволонтера», который расположен по адресу: Ленинградский проспект, дом №5, строение 1.

Гумпомощь принимается ежедневно с 10:00 до 19:00. Кроме того, обратиться можно в один из 11 окружных центров Московского дома общественных организаций и по телефону кол-центра акции #Москвапомогает: 8(499)170-02-25.