РИАМО - 24 фев. С 14 по 18 февраля комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликована 31 закупка, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, было опубликовано 9 закупок на поставку товаров в рамках национального проекта «Образование» (серверы, IP-камеры, магнитно-маркерные покрытия (доски), компьютерные мышки, учебное оборудование и цифровые лаборатории, копировально-множительное оборудование, ноутбуки, МФУ, телевизоры).

Размещена закупка на строительство водозаборного узла в мкр. Востряково в Домодедове. Опубликованы 2 закупки на выполнение капитального ремонта в детсаду №8 «Теремок» в Подольске и в дошкольных группах «Спутник» школы №5 в Воскресенске.

Опубликована закупка на выполнение работ, связанных одновременно с подготовкой проектной документации и выполнением работ по капитальному ремонту лицея в Бронницах.

Размещена закупка на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детсада на 510 мест в Мытищах.

Кроме того, была опубликована закупка на выполнение строительно-монтажных работ в детском саду на 240 мест в микрорайоне Климовск в Подольске.

Размещены 3 закупки на выполнение проектно-изыскательских работ и капремонта здания Дубненской городской больницы, здания Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, здания Московской областной больницы им. проф. Розанова.

Опубликованы 7 закупок на выполнение работ по благоустройству площади перед Дворцом культуры в Жуковском, на благоустройство территории бывшего детсада КГБ СССР в Краснознаменске, пешеходных зон в Верее, Фрязине, зоны отдыха у фонтана в Пущине, парка «Взлет» в Домодедове, привокзальной площади ж/д станции в Электростали.