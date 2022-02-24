РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. К августу следующего года в поселке Малаховка городского округа Люберцы планируют восстановить аварийное здание бывшего детского сада на 200 мест, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Объект расположен в доме №37 на улице Свердлова.

«До августа 2023 года инвестором планируется проинвестировать в восстановление порядка 50 млн рублей. После восстановления детский сад со школой могут посетить до 200 детей», - сказал заместитель главы администрации Люберец Андрей Сыров.

По словам заместителя, реконструкция проводится на принципах муниципально-частного партнерства.

Также он добавил, что объект площадью 1092,1 кв. м передан в аренду сроком на 49 лет частному учреждению дошкольного образования «Детский сад «Почемучка» для использования под детский сад и школу.