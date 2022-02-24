РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 фев. Жилой дом №17 в ЖК «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске поставлен на кадастровый учет, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

310 дольщиков корпуса №17 жилого комплекса «Опалиха О3» в городском округе Красногорск, которые ждали свои квартиры 3 года, получили возможность регистрировать права собственности на свое жилье, оформить регистрацию по месту жительства, а также свободно распоряжаться недвижимостью: продавать, передавать в наследство и совершать иные имущественные сделки. Это стало возможным благодаря постановке дома на кадастровый учет.

Всего в составе жилого комплекса «Опалиха О3» было запроектировано семь домов, шесть из которых – уже введены в эксплуатацию, в том числе корпус №17. После банкротства ГК «Урбан групп» объекты были переданы для достроя Фонду развития территорий.

Объекту присвоили адрес: Московская область, горокруг Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Пришвина, дом 17.